Новосибирский «Здравмедтех» за 10 млн рублей открыл производство медицинской одежды в Узбекистане

Компания «Здравмедтех-Новосибирск» вошла в состав химико-индустриального парка города Чирчика Ташкентской области Узбекистана в ноябре 2023 года, спустя месяц было зарегистрировано ООО «Здравмедтех-Азия».

Торжественное открытие предприятия прошло в конце апреля. По данным генерального директора новосибирского «Здравмедтеха» Алексея Клевасова, на заводе будут работать 22 человека. В течение трех месяцев предстоит их обучение. Постепенно кадровый состав предприятия планируют увеличить до 100 человек. Как отметил Клевасов, обучающиеся в Новосибирском госмедуниверситете студенты из Узбекистана смогут стать потенциальными работниками компании «Здравмедтех-Азия».

«Здравмедтех-Азия» будет выпускать линейку продукции медицинского назначения, соответствующую тем, что производятся на головном предприятии в Бердске. Это одноразовая медицинская одежда и белье (хирургические халаты, шапочки, бахилы), операционные простыни, салфетки и медицинские маски.

ООО «Здравмедтех-Новосибирск» работает в Бердске с 2003 года, на предприятии трудится 320 человек. В состав компании входят два филиала – в городах Чулым и Татарск, где работают 80 человек. В структуре «Здравмедтеха» есть также торговый дом «Здравмедтех-Сибирь». Поставщиками сырья для производства продукции на 75% выступают российские предприятия, еще 25% сырья поступает из Китая.

По словам гендиректора компании, в 2023 году выручка ООО «Здравмедтех-Новосибирск» составила 885 млн рублей. В 2024 году планируется увеличение выручки до 1,2 млрд рублей. Компания также намерена расширить производство – в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Здравмедтех-Новосибирск» на 58% принадлежит Алексею Клевасову, еще по 21% у Дениса и Евгения Клевасовых. Выручка, согласно сведениям из системы, в 2023 году составила 621 млн рублей, чистая прибыль – 41,5 млн рублей.

В апреле 2024 года губернатор Воронежской области Александр Гусев утвердил проект по созданию в ОЭЗ «Центр» завода по выпуску медицинских катетеров Фолея. С идеей организации производства выступили представители компании «Каспис Био Тех». Инвестиции в проект оценили в 285 млн рублей. По данным компании, производство полного цикла станет первым в России и позволит выпускать до 5 млн катетеров в год.