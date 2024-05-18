Михаила Мурашко исключили из наблюдательного совета «Ростеха»

Кроме того, из наблюдательного совета ГК вышел помощник президента Игорь Левитин, который состоял там с 2014 года.

По решению Путина в наблюдательном совете «Ростеха» появились три новых члена – глава Минпромторга Антон Алиханов, первый зампред правительства Денис Мантуров и помощник президента Алексей Дюмин.

Наблюдательный совет ГК является высшим органом управления. В его состав входят 11 членов: четыре представителя президента РФ, четыре представителя правительства, два представителя предпринимательского сообщества и гендиректор «Ростеха». Полномочия членов наблюдательного совета прекращаются только по решению президента.

Депутаты Госдумы 14 мая одобрили кандидатуру Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ. Мурашко впервые назначен министром здравоохранения 21 января 2020 года. О том, что произошло в индустрии за прошедшие с тех пор 4,5 года, – в обзоре Vademecum.

Денис Мантуров уже был членом наблюдательного совета, но только в должности министра промышленности и торговли. С июля 2022 года он возглавлял наблюдательный совет ГК «Ростех», тогда же он возглавил наблюдательный совет «Роскосмоса» и стал председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований. Депутаты Госдумы 13 мая одобрили его кандидатуру на позицию первого вице-премьера. На этой должности Мантуров сменил Андрея Белоусова, работавшего первым зампредом правительства с 21 января 2020 года, а теперь назначенного министром обороны РФ.