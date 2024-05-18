Минобрнауки до конца 2028 года направит 2 млрд рублей на четыре медицинских проекта

В списке участников в конкурсе на получение грантов в целях реализации проектов под руководством ведущих ученых тематические исследования представили Сеченовский университет, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, ИБМХ им. В.Н. Ореховича, Волгоградский ГМУ, Томский государственный университет, Южный федеральный университет, НИУ БелГУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФИЦ ФТМ.

Победителями в этом направлении стали Сеченовский университет с проектом «Макромолекулярный дизайн полимерных материалов медицинского и технического назначения», Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева с исследованием «Механизм нейродегенарации: древняя молекула как необходимый элемент физиологии и патологии клеток мозга», НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова с проектом «Молекулярные ключи для борьбы с раком и регенеративной медицины: селективные модуляторы рецепторов семейства FZD» и проект ИБМХ им. В.Н. Ореховича «Масс-спектрометрия высокого разрешения в современных биотехнологических аппликациях: от геномов к сплайс-опосредованным протеоформам». Все учреждения получат по 500 млн рублей в период с 2024 по 2028 год – по 100 млн рублей в год.

Среди участников конкурса на получение гранта для привлечения молодых ученых были Сеченовский университет с проектом «Разработка лекарственного противодиабетического комплекса на основе новых нутрицевтиков» и Московский физико-технический институт (МФТИ) с проектом «Направленный синтез фоторецепторных белков с поглощением в инфракрасной области спектра для биомедицинского применения». Однако с этими проектами организации не попали в перечень победителей конкурса.

В начале мая 2024 года Минобрнауки также выделило 13,4 млн рублей на субсидирование научных проектов студенческим объединениям из четырех медвузов.