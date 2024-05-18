«Мединтех» получит 1,2 млрд рублей на достройку производства шприцев в астраханской ОЭЗ

Власти региона, по словам Волынского, рассчитывают на возобновление строительства в 2024 году. На данный момент производится переформатирование завода – кроме шприцев третьего поколения с механизмом защиты от повторного использования, там планируют выпускать катетеры, а также ряд другой медицинской продукции. Сейчас компания определяется с ассортиментом.

По данным ОЭЗ «Лотос», в строительство уже вложили около 100 млн рублей. Планируемый объем производства – около 200 млн шприцев в год, что покрывает годовую потребность Южного федерального округа.

О начале строительства на территории ОЭЗ завода медицинских шприцев третьего поколения генеральный директор «Мединтех» Рамазан Файзиев рассказывал Vademecum в мае 2018 года. Компания планировала инвестировать в проект более 700 млн рублей. Изначально для изготовления шприцев должны были использовать импортные материалы, но со временем хотели наладить выпуск собственного сырья для корпусов шприцев и производство инъекционных игл.

Позднее из-за финансовых трудностей строительство завода приостановили. В феврале 2024 года появилась информация, что компания получила льготные займы от банка и Фонда развития промышленности, но тогда их размер не раскрывался.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Мединтех» зарегистрировано в Астрахани в 2016 году. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Бенефициаром является Николай Сочин. Данных о выручке в 2023 году нет, убыток составил 1,175 млн рублей.

ОЭЗ «Лотос» расположена в 40 км от Астрахани. Ее создали в 2015 году, резидентами являются 16 компаний из России, Ирана и других стран. По медицинскому профилю работают «Мединтех», Астраханский завод медицинских изделий и «ЕФК». Общая сумма заявленных инвестиций в ОЭЗ составляет около 28 млрд рублей.