Минпромторг собирается изменить перечень медизделий для получения налоговых льгот

Минпромторг намерен внести изменения в перечень кодов медицинских товаров в части медицинских изделий. Коды ОКПД приведут в соответствие с актуальным перечнем Росстандарта.

Минпромторг подготовил поправки в перечни кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 688 от 15.09.2008. Документ находится на стадии общественного обсуждения до 30 мая.

Министерство предлагает внести изменения в раздел II перечня кодов ОКПД, которым утверждены виды медицинских изделий с налоговыми преференциями.

Как следует из пояснительной записки, проектом постановления предусматривается замена кода ОКПД для двух позиций. Код 22.22.14.000 с пластмассовыми бутылками предлагается заменить на код «22.22.14.190 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс прочие». Еще в 2022 году Росстандарт аннулировал общий код пластмассовых бутылок и добавил их детализацию.

Для второго кода «32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, ‎не включенные в другие группировки» предлагается исключить примечание. Согласно нему налоговые льготы применяются только для впитывающих одноразовых пеленок (простыней); медицинских впитывающих, одноразовых пеленок для ухода за взрослыми, детьми и новорожденными; подгузников для взрослых и детей, а также урологических прокладок.

По мнению разработчиков, исключение примечания не приведет к расширению номенклатуры медизделий с пониженными ставками НДС.

Изменения (за исключением кода 22.22.14.190) распространяются на правоотношения, возникшие после 1 января 2024 года.

Постановление вступит в силу по истечении месяца со дня публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Фото: 123rf.com

Таисия Кубрина

Дина Коблова

pharmvestnik