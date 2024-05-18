Министр здравоохранения Крыма ушел в отставку из-за срыва поставок льготных лекарств

Министр здравоохранения Республики Крым сдержал свое слово и уволился. Его отставку принял глава региона. Чиновник признал проблемы с поставками льготных лекарств и обещал сложить полномочия, если не исправит ситуацию.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении министра здравоохранения республики Константина Скорупского, пишет «Медицинский вестник».

«Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения, — написал Аксенов в telegram-канале. — Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет».