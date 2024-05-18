AbbVie и Gilgamesh Pharmaceuticals займутся совместной разработкой нейропластогенов

AbbVie и Gilgamesh Pharmaceuticals заключили сделку на 2 млрд долл. Компании займутся разработкой препаратов от психических заболеваний на основе нейропластогенов.

AbbVie и Gilgamesh Pharmaceuticals заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки инновационных препаратов от психических расстройств. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

В рамках сделки AbbVie выплатит Gilgamesh аванс в размере 65 млн долл. Также биотехнологическая компания будет иметь право на получение до 1,95 млрд долл. по мере выполнения условий договора и роялти от чистых продаж.

Сотрудничество будет направлено на разработку и исследование лекарственных средств на основе нейропластогенов. Так называются соединения, которые улучшают нейропластичность, то есть способность головного мозга изменяться и адаптироваться. Нейропластогены способствуют росту и развитию новых нейронов и синапсов, что может улучшить когнитивные функции и эмоциональное состояние пациентов.

Gilgamesh проводит два основных клинических исследования на фазе II, в ходе которых оцениваются препараты, предназначенные для лечения клинической депрессии, — GM-1020 и GM-2505.

В конце прошлого года компания Alto Neuroscience представила данные клинических испытаний на фазе IIa с участием 239 человек лекарства от клинической депрессии ALTO-300. Препарат был разработан с помощью технологий машинного обучения. Пациенты с биомаркерами депрессии отметили значительное клиническое улучшение симптомов заболевания после приема лекарственного средства. Положительные изменения были также заметны по показателям шкалы депрессии Монтгомери—Осберга.

Фото: abbvie.ru

Владимир Заболотских

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