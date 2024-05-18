Госдума ждет от Минздрава четкий список запрещенных для водителей лекарств

Бадма Башанкаев заявил, что в Госдуме ждут от Минздрава и МВД перечень лекарств, которые могут симулировать эффект опьянения, а также ухудшают внимание и реакцию. Он отметил, что механизм освидетельствования водителя должен быть прозрачным.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев высказался о перечне лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. Он заявил о необходимости четкого перечня веществ, которые могут симулировать эффект опьянения, его слова приводят «РИА Новости». В Госдуме ожидают решения коллег из Минздрава и МВД по этой теме.

Башанкаев также поднял вопрос о том, как рассчитывать допустимый уровень веществ, которые ухудшают внимание и реакцию.

«Скажем, водитель в минимальной дозе принимает лекарство, которое содержит вещество из проблемного списка. И в этой дозе оно опьяняющий эффект не вызывает. Однако тест показывает, что вещество есть. Что дальше? Есть у нас точные приборы, которые способны определять нужные уровни показателей избирательно? И в состоянии ли мы оснастить ими все лаборатории, которые занимаются этими вопросами?», — спросил депутат.

Он также заявил, что механизм освидетельствования водителя должен быть прозрачным, чтобы избежать недоразумений при его применении. Эти моменты должны быть ясно обозначены в подзаконных актах.

Начиная с 2020 года депутаты неоднократно предлагали наносить на лекарственные препараты, которые могут повлиять на внимательность водителей и скорость их реакции, специальную маркировку «Движение запрещено». Такая мера позволила бы повысить безопасность участников дорожного движения и улучшить информированность граждан.

В 2022 году идею поддержало МВД. В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Вскоре после этого МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, который позволяет штрафовать или лишать прав водителей за употребление лекарственных средств (не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам). В июне 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих внимательность и реакцию. Сообщалось, что перечень не совместимых с вождением лекарств будет впоследствии утвержден правительством.

Осенью 2023 года депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предполагал нанесение специальной отметки в инструкции препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества.

В мае 2024 года Минздрав России по запросу председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. Список состоит из трех частей. В первом списке (безрецептурные средства, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт) 171 международное непатентованное наименование, включая препарат от простатита, гомеопатические капли, во втором (ухудшающие внимание) — 39 и в третьем (следует принимать с осторожностью) — 71.

На следующий день Минздрав России пояснил, что перечень носит информационный характер. Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение, отметили в министерстве.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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