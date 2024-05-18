Acumen начала вторую фазу КИ препарата от болезни Альцгеймера с действующим веществом сабирнетуг

Американская Acumen Pharmaceuticals приступила ко второй фазе клинических испытаний препарата ACU193 для борьбы с болезнью Альцгеймера с действующим веществом сабирнетуг, в ходе которой будут оценены его клиническая эффективность и безопасность. Участниками станут 540 человек с ранней стадией болезни, которые будут получать разные дозы сабирнетуга – 35 или 50 мг/кг один раз в четыре недели (третья группа будет получать плацебо).

Уровни доз для исследования определены таким образом, чтобы приблизиться к максимальному целевому воздействию, основанному на данных исследования первой фазы, которые показали, что сабирнетуг хорошо переносится и имеет благоприятный профиль безопасности. Препарат воздействует на бета-амилоиды, останавливая нейродегенерацию тканей.

«Сабирнетуг находится в авангарде нового поколения препаратов для лечения болезни Альцгеймера, а обнадеживающие результаты первой фазы подтверждают его новый механизм действия и селективность в отношении токсичных олигомеров бета-амилоида», – заявил генеральный директор Acumen Дэниел О’Коннелл. Напомним: в апреле 2024 года компания заключила соглашение со швейцарской Lonza, предметом которого является совместная разработка ACU193.

gxpnews