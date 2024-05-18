Компания “Биннофарм групп” открыла собственное представительство в Таджикистане

Российская фармацевтическая компания “Биннофарм групп” (входит в группу АФК “Система”) открыла свое представительство в Таджикистане, – сообщает ТАСС со ссылкой на информацию полученную от генерального директора компании Рустем Муратов в кулуарах Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко.

“У нас из последнего. Открылось представительство в Таджикистане. <…> У нас довольно много регистраций в стране, но промоции до этого не было, то есть собственно продвижения у докторов, фармацевтов. Мы это и планируем делать так же, как и в других странах”, – сказал он.

Гендиректор отметил, что компания в дальнейшем не планирует открывать представительства в других странах СНГ. “Наверное, в странах СНГ это последние представительство. Больше вряд ли мы будем открывать, так как все покрыли уже из того, что хотели. Сейчас мы занимаемся проектами по зарубежью вне СНГ”, – объяснил он.

В прошлом году компания открыта свое представительство в Китае. “Наконец-то у нас сформировалась хорошая рабочая конфигурация по китайской компании, она начала операции. Сейчас после всех больших изменений и санкционного свойства, и банковских проблематик вроде бы все наладили, наконец-то работаем”, – рассказал Муратов.

По словам руководителя “Биннофарм групп”, компания сохраняет планы по IPO на азиатских биржах.

“Для нас вот факт того, что компания китайская начала работать, это очень важный элемент, потому что мы в течение текущего года рассматриваем варианты партнерства с китайскими банками на предмет фондирования, и, соответственно, через это думаю, что проложим мостик туда”, – добавил он.

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