Президент фармкомпании “Активный компонент” предложил ввести пошлины на импорт дженериков

На Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко президент фармкомпании “Активный компонент” Александр Семенов выступил с предложением ввести пошлины на ввоз дженериков из недружественных стран.

“Мы знаем, что вчера США собрались вводить 100% пошлины на поставку китайских автомобилей, потому что надо развивать собственного производителя. Мы знаем кейс российских виноделов, которые ввели пошлины на иностранные вина из недружественных стран. <…> Почему мы не можем сделать такие же вещи – ввести, например, 200% пошлину в отношении препаратов, [потребность в которых] закрывается двумя и более российскими заводами на территории РФ”, – отметил он.

Предложение запретить ввоз в Россию препаратов-дженериков или ввести заградительные пошлины на их импорт в страну является дискуссионным, отечественная фарминдустрия должна развиваться в конкурентной среде, заявила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

“Мне кажется, нельзя бросаться ни в одну, ни в другую крайность. Запретительными мерами нельзя создавать тепличные условия для нашего рынка. Все-таки наша фарминдустрия должна развиваться в здоровой конкурентной среде, и этот вопрос о запрете дженериков из недружественных государств дискуссионный, равно как и предложение вводить заградительные пошлины для этих препаратов”, – сказала она.

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