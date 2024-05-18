Портфель фармкомпании «ВЕРТЕКС» превысит 400 наименований продукции

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» планирует вывести на рынок около 40 новых позиций продукции до конца года. Таким образом, в продаже будет представлено порядка 415 разных фасовок и дозировок лекарств, видов косметических средств и БАД производителя. Об этом сообщает прес-служба компании.

Ассортимент дополнят новые фасовки и дозировки имеющихся препаратов, а также лекарства с действующими веществами и бренды, которых ранее не было в ассортименте компании «ВЕРТЕКС». Всего около 15 новых SKU, или позиций лекарств. Среди их областей применения – кардиология, неврология, оториноларингология, терапия, в том числе лечение сахарного диабета второго типа. Расширение портфеля будет способствовать обеспечению постоянно растущего спроса на лекарства для лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний. Кроме того, таким образом компания ответит на просьбы медицинского сообщества работать с российскими препаратами для устранения ЛОР-инфекций.

«Компания постоянно расширяет ассортимент, и последние годы не стали исключением, начиная с периода пандемии. Таким образом «ВЕРТЕКС» вносит вклад в обеспечение социальной стабильности благодаря импортозамещению продукции и укреплению лекарственного суверенитета. Кроме того, выполнение задач стратегии «Фарма-2030» предусматривает рост доли российских лекарств на фармрынке. План развития компании нацелен и на это направление», – комментирует генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. Также отметим, что по итогам первого квартала 2024 года доля жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в объеме лекарств компании в натуральном выражении составила почти 77 %.

Помимо развития лекарственного портфеля «ВЕРТЕКС» обладает многолетними компетенциями в создании косметической продукции со специализированным действием.

Всего до конца года «ВЕРТЕКС» рассчитывает представить в продаже до 25 новых косметических средств. В частности, планируется усиление брендов такой продукции компании в каналах FMCG и e-com. На сегодня у производителя восемь торговых марок косметических средств, в них около 100 продуктов.

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