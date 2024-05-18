ЦРПТ: в розничной продаже БАД наблюдается хаос

Введение обязательной маркировки БАД подсветило некоторые проблемы в этой сфере, особенно бесконтрольный и нецелесообразный рост производителей, значительная часть которых работает фиктивно. Как удерживать этот прирост и насколько это необходимо, пока неизвестно, но то, что на данный момент это является проблемой, теперь не секрет. Об этом в ходе 31-го Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко рассказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Он назвал происходящее в области розничной продажи «хаосом» (маркетплейсы), противопоставив обстановке в области оптовых продаж аптеки. «Производители продолжают приходить. Это какая-то арифметическая или геометрическая прогрессия по регистрации новых производителей, которые [в том числе] на самом деле ими не являются. Часто это СТМ [собственная торговая марка] для всяких товарищей-блогеров либо маленькие производства, делающие красивую упаковку, но по факту арендующие производственные площадки. <…> И они продолжают расти. Мы пока не видим выхода на плато», – сказал он.

Ответить на вопрос о том, почему это происходит, в ЦРПТ пока не могут. В сфере оптовой торговли ситуация, которую удалось обрисовать благодаря маркировке, стабильна и «дисциплинирована»: «честные белые производители», которые маркируют собственную продукцию, имеют возможность прослеживать остатки от продажи, а также «педантичные» аптеки, отслеживающие поступающие к ним партии. В то же время в рознице реализуется сомнительная продукция, зачастую не относящаяся к БАД. Эта проблема подпитывается, считает Жаворонков, в том числе тем, что у БАД отсутствует свой код ТН ВЭД. Кроме того, у них нет и своего ОКВЭД.

Ранее ЦРПТ уже приводил цифры: с октября 2023 года регистрацию в системе маркировки прошли более 14,7 тысячи участников оборота БАД, из которых 1128 – производители и 1041 – импортеры. Импортеров данной продукции оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей – больше на 41%.

«Ранее для оценки количества импортеров и производителей БАД был один верный путь – сопоставление данных о выданных свидетельствах о госрегистрации, которые хранятся в едином реестре ЕЭК. В части импорта таких свидетельств насчитывается около 200, а регистрацию в системе маркировки прошло уже в пять раз больше лиц с ролью „импортер”», – говорилось в сообщении.

gxpnews