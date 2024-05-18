США озаботились разработкой вакцины от гриппа птиц для рогатого скота из-за вспышек на фермах

В США подняли вопрос о разработке вакцины для профилактики вируса гриппа птиц H5N1 для иммунизации крупного рогатого скота в связи со вспышками, наблюдаемыми на молочных фермах, где заболевание нашли у коров. Данной проблемой озаботилась служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору при Министерстве сельского хозяйства США, сообщает портал thepoultrysite.com.

Служба направила запрос производителям ветпрепаратов. На данный момент, как говорится в источнике, информации о вирусе и способах его передачи от птиц животным и людям и от животных людям недостаточно. Поэтому запрос о вакцине и попытки ее разработать могут стать значимым шагом в борьбе с распространением вируса.

На сегодняшний день в США уже зарегистрирован случай передачи вируса человеку от коровы. Отследить другие случаи достаточно сложно, в первую очередь из-за нежелания работников ферм проходить тестирование. Отмечается, что чаще всего на фермах трудятся иммигранты, которые боятся потерять работу. Кроме того, управленцы на фермах опасаются урона, который может нанести обнаружение вируса в их стадах (придется умерщвлять скот или отказаться от сбыта молока, которое может быть зараженным).

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), присутствие вируса в каждой пятой пробе молока указывает на широкое распространение инфекции. Такое положение дел вкупе с отсутствием всестороннего надзора оставляет государство неподготовленным к возможной эпидемии.

Тем не менее в ВОЗ нынешний риск из-за птичьего гриппа для здравоохранения на глобальном уровне оценивается как низкий. При этом в организации признают, что «очень важно следить за происходящим», чтобы не допустить эпидемии.

gxpnews