Импортных БАДов на российском рынке оказалось в семь раз больше ожидаемого

Число импортных биодобавок (БАД) к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно государству, об этом заявили в Центре развития перспективных технологий ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), – сообщает «Известия». В части импорта их насчитывалось около 200, а теперь стало известно о 1,4 тыс. таких организаций.

Причина несовпадения заключается в том, что ранее оценка количества участников рынка была основана на данных о выданных свидетельствах о госрегистрации. Такая система не показывает весь объем рынка и не учитывает параллельный импорт, уточнил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

«При реализации такого канала поставок импортеру не нужно получать свидетельство о госрегистрации, он использует документ, выданный иностранной компании. Это существенно сокращает количество идентифицируемых получателей разрешительной документации, поэтому органы власти ориентировались на куда меньшие объемы рынка, чем есть на самом деле», — сказал специалист.

Аналогичная ситуация и с российскими производителями БАДов. Ранее их насчитывалось около 800, но теперь число достигло 1,3 тыс.

Егор Жаворонков объяснил, что на рынке БАДов распространена практика «контрактного производства», когда на одной площадке производятся добавки под различными марками. Если владелец бренда заказывает производство БАДов под ключ, площадка может оформить свидетельство о госрегистрации самостоятельно. Тогда владелец бренда в разрешительной документации не будет фигурировать.

«В настоящее время участники оборота выходят из тени, и теперь мы можем оценивать их реальное количество, а также объемы импорта, производства и уже в ближайшее время сможем оценить объемы потребления добавок в России», — заключил эксперт.

Маркировка БАДов действует в России с 1 сентября 2023 года. С 1 ноября прошлого года коды наносятся на все производимые и импортируемые БАДы, а с 1 марта 2024 года все участники должны передавать данные о выводе из оборота добавок.

Всего, по данным на середину мая 2024 года, в системе маркировки прошли регистрацию около 25 тыс. участников оборота БАДов, в том числе 2,7 тыс. производителей и импортеров.

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