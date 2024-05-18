Минпромторг рассказал о мерах господдержки медицинской и фармацевтической промышленности

Замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева рассказала, что с 2014 года объем рынка медицинской продукции в стоимостном выражении увеличился в два с половиной раза, фармацевтической – в полтора раза. Одним из главных достижений она назвала результаты в области импортозамещения.

16 мая в рамках Недели технологического лидерства на международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический день «Современные технологии для сбережения здоровья». Пленарная сессия тематического дня была посвящена новому национальному проекту по развитию современных медицинских технологий – «Новые технологии сбережения здоровья». В пленарной сессии приняла участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

«На растущих рынках нам удалось не только сохранить, а даже увеличить долю отечественной продукции. Например, в 2023 году ее доля составила 28,5% – в медпромышленности и 36,8% – в фармацевтической. Если говорить в абсолютных значениях, то рост составил четыре раза по медицинским изделиям и три с половиной раза – по фармпрепаратам. Доля отечественных лекарств в натуральном выражении по состоянию на 2023 год составляет 63%. То есть две трети продукции по состоянию на конец предыдущего года являются отечественной», – подчеркнула она, добавив, что среднегодовые темпы роста остаются высокими и составляют на сегодняшний день более 10%.

Екатерина Приезжева подчеркнула, что такие результаты стали возможны благодаря мерам системной государственной поддержки, которые предоставлялись отечественным производителям. Государством оказана поддержка по 1700 проектам на сумму более 227 млрд рублей.

«Сейчас, когда мы уже наработали необходимые компетенции, модернизировали производство, необходимо сделать акцент на углублении локализации для того, чтобы обеспечить сырьевую независимость производителей и сфокусироваться на собственных разработках, локализации производства, увеличении доли экспорта», – сказала она.

Заместитель министра в своем выступлении озвучила детали реализации таких проектов, как стратегия «Фарма-2030», план развития медицинской промышленности до 2030 года, новый федеральный проект «Промышленность для здравоохранения». В качестве ориентиров названы такие цели, как переход от импортозамещения к импортоопережению, последовательное углубление локализации, стимулирование собственных разработок, увеличение доли экспорта и внедрение новой локально произведенной продукции в медицинскую практику.

Ранее Екатерина Приезжева рассказала о подготовке обращения в Верховный суд, в котором говорится о необходимости предусмотреть обеспечительные меры при рассмотрении патентных споров между фармацевтическими компаниями. Над составлением запроса работают Минпромторг, ФАС и Роспатент.

gxpnews