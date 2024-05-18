Минсельхоз: в 2023 году обеспеченность отрасли отечественными ветпрепаратами составила 50%

Обеспеченность агропромышленного комплекса российскими ветпрепаратами к 2030 году должна составить 70%, об этом говорится в презентации министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, представленной на пленарной сессии «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на выставке-форуме «Россия».

«Вопрос только интенсификации, и, конечно, чтобы эти вакцины по качеству и по сохранению стада были эффективными, не хуже, чем иностранные аналоги. Здесь тоже с предприятиями обсуждаем, понимание у нас есть», – отметила она.

В презентации указывается, что в 2023 году обеспеченность отрасли отечественными ветпрепаратами составила 50%, отечественными вакцинами – 30%. По словам Лут, в настоящее время уже есть крупные отечественные компании, которые готовы разрабатывать вакцины и уже этим занимаются.

Новость прокомментировал исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков: «Сказанное министром Оксаной Лут еще раз подтверждает, что вопрос нормализации поставок в Россию ветпрепаратов зарубежного производства стоит достаточно остро. Сегодня 70% вакцин в животноводстве и птицеводстве поступают из-за рубежа. По плану Минсельхоза в 2030 году 53% вакцин для животноводства и птицеводства все еще должны поступать из-за рубежа. Конечно, такие поставки необходимо восстанавливать, и это должно стать предметом диалога и качественной совместной работы бизнеса и органов власти. Очевидно, что на сегодняшний день для продовольственной безопасности в равной степени важны не только развитие собственного производства, но и стабильные внешние поставки. До текущего момента, к сожалению, несмотря на все наши усилия, после изменения российского регулирования в сентябре 2023 года процесс восстановления импорта ветпрепаратов, в том числе вакцин, не имеющих полных аналогов, идет достаточно медленно».

Ранее Семен Жаворонков рассказал GxP News, как изменилась ситуация на рынке ветпрепаратов и в какие сроки можно ожидать его восстановления.

gxpnews