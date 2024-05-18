Минздрав изменит учет ценного движимого имущества в подведомственных учреждениях

В проекте приказа уточняется, что включению в перечни особо ценного имущества подлежат и виды, которые определены в приложении №1 к приказу. Также добавляется необходимость указывать реестровый номер федерального имущества в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении №2. В действующем приказе Минздрава при формировании перечней указывается полное наименование объекта, его балансовая стоимость и учетный номер при его наличии.

В случае принятия проекта нормативного акта также будут признаны утратившими силу действующие приказы Минздрава №26н от 22 января 2018 года и №677н от 4 октября 2018 года. Сейчас эти документы закрепляют определение перечня особо ценного движимого имущества с учетом кодификатора Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ).

Кроме того, проект приказа расширяет виды ценного движимого имущества, подлежащего постановке на учет. Сейчас к такому имуществу относится движимое имущество, балансовая стоимость которого равна или превышает 500 тысяч рублей, движимое имущество, стоимость которого равна или превышает 10 тысяч рублей и без которого осуществление деятельности будет существенно затруднено, а также имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, в том числе музейные коллекции и предметы из состава государственной части Музейного фонда РФ.

В новом варианте перечня предлагается также ставить на учет объекты нематериальных активов, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности, транспортные средства, самоходные машины, машины и оборудование к ним, авиационные двигатели, независимо от балансовой стоимости, движимое имущество, без которого затрудняется ведение деятельности и стоимость за единицу которого равна 200 тысячам рублей или выше.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что его утверждение не повлечет увеличения расходов или уменьшения доходов федерального бюджета. Конец общественного обсуждения проекта назначен на 31 мая 2024 года.

В августе 2023 года Правительство РФ обязало автономные медучреждения раскрывать больше сведений в годовых отчетах. Так, организации обязали указывать сведения о кредиторской задолженности, численности сотрудников и их зарплате, тогда как ранее в этом сегменте публиковались лишь среднегодовые значения.