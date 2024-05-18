Московская компания не смогла взыскать с иркутского Минздрава свое оборудование на 30 млн рублей

По версии следствия, руководители компании «Адванта Групп» (владелец Дмитрий Кондрашов и коммерческий директор Кристина Культихина), а также Яков Сандаков и Ян Дацковский, с 2011 по 2023 год являвшийся директором пермского ООО «Адванта» – дочерней компании «Адванта Групп», якобы вступили в сговор, использовали подложные коммерческие предложения о возможности поставки медоборудования в короткие сроки и завысили стоимость товара (с 12–14 млн до 30 млн рублей).

Исковое заявление относится к исполнению контракта по поставке в Иркутскую областную клиническую больницу микробиологического анализатора BactoSCREEN за 30,34 млн рублей. Минздрав региона и «Адванта Групп» заключили этот договор в конце 2021 года, контракт исполнен в 2022 году. Однако позднее компания решила разорвать контракт, поэтому и подала иск в январе 2024 года.

Как говорится в исковом заявлении, компания намеревалась возместить Минздраву региона выплаченные средства, а также за свой счет вернуть оборудование. Кроме того, «Адванта групп» требовала расторгнуть госконтракт с ведомством «в связи с существенными изменениями условий».

«Под таким существенным изменением истец понимает то обстоятельство, что в ходе следственных мероприятий, производившихся в отношении бывшего министра здравоохранения Сандакова, следствием было установлено, что действительная рыночная стоимость медицинского изделия «анализатор масс-спектрометрический» составляет 14,9 млн рублей», – указано в решении суда. Однако и этот пункт сочли не соответствующим «публичным интересам».

Истец в ходе судебного заседания просил приобщить незаверенную копию заключения результатов оперативно-разыскной деятельности, вынесенной по уголовному делу Сандакова. Суд счел такие документы ненадлежащими доказательствами. По мнению суда, спор был инициирован с целью создания видимости отсутствия ущерба и ухода от предусмотренной законом ответственности. В результате компании отказали в удовлетворении иска в полном объеме.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Адванта групп» зарегистрировано в Москве 31 июля 2020 года. Бенефициаром юрлица является Дмитрий Кондрашов, который в том числе выступает совладельцем еще шести компаний. В 2023 году выручка «Адванта групп» составила 178,3 млн рублей, убыток – 24,3 млн рублей.

В 2022 году в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. По версии регионального управления СК РФ, чиновник в феврале 2022 года якобы получил средства в размере 7 млн рублей от директора неназванной организации за помощь в заключении госконтракта по поставке эндоскопической системы на 150 млн рублей.

В апреле 2023 года стало известно, что бывшего руководителя иркутского Минздрава подозревают в получении еще одной взятки – теперь в размере 1 млн рублей – от руководителя одной из местных медорганизаций. В июне 2023 года СК РФ по Иркутской области возбудил третье уголовное дело – по подозрению в легализации преступных доходов.

Позднее было возбуждено и уголовное дело о халатности. Следователи считают, что Яков Сандаков, будучи министром здравоохранения в 2021 году, не обеспечил необходимыми лекарствами и медизделиями несовершеннолетних детей-инвалидов с диабетом.

Кроме того, по версии СК, в этом же году экс-чиновник якобы выдал коммерческой организации, где раньше работал, данные о планируемых Минздравом закупках, и эта информация якобы помогла компании выиграть тендер и выполнить заказ по завышенной стоимости. Сумму убытков для регбюджета тогда оценили в 18 млн рублей.

Изначально Сандаков находился в СИЗО, меру пресечения неоднократно продлевали, но в ноябре 2023 года Иркутский областной суд решил перевести экс-министра под домашний арест. В конце декабря 2023 года расследование уголовного дела в СК было завершено. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд. По данным следователей, объем уголовного дела составил 73 тома, во время расследования допрошены 86 потерпевших и более 80 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз.

В январе 2024 года суд продлил Сандакову домашний арест на полгода. Судебное заседание по существу дела назначили на 26 января, однако оно несколько раз было отложено. В итоге заседание состоится 22 мая.