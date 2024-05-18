Главу Еврокомиссии заподозрили в незаконной закупке вакцины Pfizer на 35 млрд евро

Первое закрытое заседание суда посвятили вопросу, кто именно будет вести судебное разбирательство – суд Бельгии (на территории которой могли быть совершены правонарушения) или же генпрокуратура Евросоюза (структура, созданная для расследования преступлений, связанных с использованием средств союза).

Изначально информацию о наличии СМС-переписки с главой Pfizer опубликовала газета The New York Times в 2021 году. Однако после требования политиков и депутатов Европарламента обнародовать сообщения Еврокомиссия заявила, что данные были «по ошибке удалены». В 2022 году расследованием дела занялась прокуратура Бельгии, а в марте 2024 года его передали в ведение генпрокуратуры ЕС.

Помимо контракта с Pfizer, Еврокомиссия заключила еще пять сделок с западными фармацевтическими компаниями, согласно которым должно было быть поставлено почти 3 млрд доз вакцин до конца 2024 года, приводит данные ТАСС.

FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины от Pfizer и BioNTech в декабре 2020 года. Препарат мог использоваться в чрезвычайных ситуациях для вакцинации граждан от 16 лет и старше. Вскоре EMA, европейский регулятор, также разрешил применять препарат для вакцинации граждан этой возрастной категории.

В октябре 2022 года Pfizer признала, что компания не была уверена в том, что их вакцина против COIVD-19 эффективна в предотвращении передачи вируса от человека человеку, так как не проводила испытания по этому показателю до вывода препарата на рынок.