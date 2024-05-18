«Мединтех» получил более 1,2 млрд руб. на строительство производства «умных» шприцев

Фонд развития промышленности одобрил заводу компании «Мединтех» по производству медизделий заем размером более 1,2 млрд руб. Помимо «умных» саморазрушающихся шприцев третьего поколения на предприятии планируют наладить производство катетеров.

Заводу компании «Мединтех» по производству медицинских изделий одобрен Федеральным фондом развития промышленности заем в размере более 1,2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илью Волынского.

Власти региона рассчитывают, что строительство предприятия, которое было заморожено на несколько лет, возобновится в 2024 году. По словам Волынского, компания определяется с ассортиментом медицинской продукции, которую будет производить завод: кроме «умных» саморазрушающихся шприцев третьего поколения намерены наладить производство катетеров.

Завод будет располагаться в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области. Строительство предприятия началось в 2016 году, а выпуск продукции был запланирован на 2018 год. Затем из-за нехватки финансирования срок сдвинули на первую половину 2019 года, а потом проект заморозили. В феврале 2024 года стало известно о возобновлении строительства завода.