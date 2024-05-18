«Р-Фарм» с помощью искусственного интеллекта сократил срок разработки структуры молекулы

Сбербанк и «Р-Фарм» разработали решение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое помогло уменьшить срок одного из этапов разработки лекарств. Решение протестировано при создании биологического препарата для лечения солидных опухолей.

Эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка и компании «Р-Фарм» создали ИИ-решение для генерации антител, необходимых на этапе разработки структуры молекулы. Благодаря этому этот этап был сокращен с трех лет до двух месяцев, сообщила пресс-служба компании «Р-Фарм».

Разработка структуры молекулы – одна из самых трудоемких фаз в создании лекарства. Необходимо, чтобы молекула обладала такими характеристиками, которые позволяли бы достичь наилучших показателей эффективности и безопасности будущего препарата. Как правило этот этап занимает около трех лет.

«Р-Фарм» совместно с Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка при разработке нового препарата удалось сократить фазу создания структуры молекулы до двух месяцев. Как уточнил на Российском фармфоруме им. Н.А. Семашко директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков, ИИ-решение протестировано при создании биологического препарата для лечения солидных опухолей. Затем в лаборатории полученные структуры были подтверждены, это заняло десять месяцев.

По словам директора Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергея Жданова, фарма становится перспективной точкой приложения для методов искусственного интеллекта. «В области дизайна новых молекул много задач связано с генеративными технологиями, а это направление исследований активно развивается в последнее время», – сказал он.

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Елена Калиновская

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