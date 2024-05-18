Для терапии PROS «Круг добра» будет закупать алпелисиб под торговым наименованием «Виджойс»

Попечительский совет «Круга добра» одобрил препарат «Виджойс» для включения в перечень закупок фонда. Ранее алпелисиб уже был включен в перечни фонда, но из-за специфичной формы выпуска препарат с этим МНН, одобренный ранее, не закупили. Экспертный совет также одобрил еще два препарата, по ним ожидаются решения попечительского совета.

Попечительский совет «Круга добра» одобрил включение в перечень закупок фонда не зарегистрированного в России препарата с МНН алпелисиб под торговым наименованием «Виджойс» для терапии спектра синдромов избыточного роста, ассоциированных с изменением гена PIK3CA (PROS), сообщили в пресс-службе фонда.

«Круг добра» уже уведомил регионы о старте приема заявок на незарегистрированный лекарственный препарат алпелисиб (ТН «Виджойс») в информационном ресурсе фонда.

Само заболевание и препарат для его терапии с МНН алпелисиб ранее уже были включены в перечни фонда. Предполагалось, что для лечения будут закупать лекарство под ТН «Пикрэй»: этот препарат зарегистрирован в России, так как применяется для терапии некоторых видов онкологических заболеваний у взрослых.

«К сожалению, c учетом специфичной формы выпуска зарегистрированного в России препарата возможность его закупки фондом для детей найдена так и не была», — поделились в пресс-службе фонда.

Также экспертный совет фонда рассмотрел и одобрил для включения в перечень закупок два новых высокотехнологичных препарата от тяжелых болезней. Это авалглюкозидаза альфа для терапии болезни Помпе. Новый препарат, как пояснил фонду представлявший его эксперт, будет удобнее в применении и эффективнее уже имеющегося в перечне препарата алглюкозидаза альфа того же производителя.

Другой одобренный препарат — беремаген геперпавек (ТН «Виджувек»), гель для генной терапии буллезного эпидермолиза. Согласно результатам клинических исследований, применение этого геля позволяет затягиваться ранам на коже у детей с самыми тяжелыми формами заболевания. Сейчас препарат зарегистрирован только в США.

Теперь лекарства должен одобрить попечительский совет фонда.

Фото: freepik

Дина Коблова

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