J&J расширит портфель дерматологических ЛП с покупкой Proteologix за $850 млн

Johnson & Johnson (J&J) объявила о покупке биотехнологической компании Proteologix, специализирующейся на разработке лекарств, способных побороть иммуноопосредованные заболевания. Сумма сделки составит $850 млн.

С данным приобретением J&J получит доступ к нескольким программам, включая готовый к первой фазе испытаний актив PX128, предназначенный для лечения атопического дерматита.

Сделка также распространяется на препарат PX130, находящийся на доклинической стадии разработки, также направленный на лечение атопического дерматита. Как считают в J&J, существующие и применяемые сегодня методы лечения данного заболевания ограничены.

«Мы видим возможность достижения наилучшей эффективности в конкретном случае для PX128 и PX130, поскольку каждое биспецифическое антитело нацелено на две различные комбинации путей, вызывающих заболевание, которые опосредуют воспаление кожи в гетерогенных субпопуляциях пациентов с атопическим дерматитом», – говорится в пресс-релизе компании.

За последние месяцы фармгигант J&J совершил несколько крупных покупок. В марте компания завершила сделку по приобретению биофармацевтической компании Ambrx Biopharma за $2 млрд. Кроме того, недавно J&J подтвердила, что приобретет американского разработчика сердечно-сосудистых устройств Shockwave Medical в рамках сделки стоимостью $13,1 млрд.

gxpnews