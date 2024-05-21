АРФП выступила против тотального запрета на рекламу лекарств блогерами

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) высказала свое мнение насчет разрабатываемого перечня рекомендаций для применения при совершенствовании законодательства о рекламе странами СНГ в части регулирования рекламы лекарств в интернете. В частности, в организации считают нецелесообразным вводить запрет на рекламу, распространяемую добросовестными блогерами, не противоречащую нормам этики и морали и соответствующую всем требованиям законодательства о рекламе. Письмо с изложенной позицией на этот счет АРФП направила в ФАС.

Напомним: в ноябре 2023 года состоялось заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике стран – участниц СНГ, в ходе которого было выработано решение о формировании единых принципов добросовестного поведения блогеров и инфлюенсеров, размещающих контент рекламного характера в интернете. Проект документа, подготовленного ФАС по итогу заседания, предполагает запрет на размещение блогерами рекламы медикаментов и БАД, а также изделий медицинского назначения, медицинской техники, пищевых добавок.

В АРФП считают, что данная мера избыточна. Предлагаемые нововведения, по мнению членов АРФП, ограничат права граждан на получение достоверной информации о возможностях ответственного самолечения.

«Нормативная база, реализуемая сегодня в России, полностью соответствует всем рекомендациям ВОЗ, а также международным актам, регулирующим оборот лекарственных средств. В то же время действующий закон о маркировке рекламы в интернете позволяет пользователям четко отличить рекламу от иного контента. Фармбизнес, со своей стороны, строго соблюдает действующие законодательные нормы и исходит в первую очередь из интересов российских граждан, предоставляя им полную и достоверную информацию о рекламируемых лекарственных средствах», – говорится в пресс-релизе АРФП.

gxpnews