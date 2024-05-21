Московский Департамент КИ за два года обработал 78 заявок на испытания лекарств

В Москве на протяжении двух лет функционирует единый центр поддержки клинических исследований (КИ) — Департамент КИ Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. За этот период времени департамент принял и обработал 78 заявок на проведение КИ лекарств в 16 терапевтических областях, поданных 15 фармкомпаниями. Все заявки приняты — компании получили по ним комплексную поддержку. Об этом сообщает АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении».

Самые распространенные терапевтические области: онкология, гематология, иммунопрофилактика, ревматология, эндокринология, и орфанные заболевания. Исследования лекарств по заявкам компаний проводятся на базе ведущих московских клиник. Это научный центр им. А.С. Логинова, онкологическая больница №62, городская клиническая больница №1, ММКЦ «Коммунарка», Первая городская клиническая больница и больница №15 им. О.М. Филатова.

«Москва играет значимую роль в стремительном развитии отечественного биотеха. Только с начала этого года было проработано 12 заявок от 5 фармкомпаний на организационную поддержку исследований в области онкологии, ревматологии, орфанных заболеваний, и одобрена финансовая поддержка разработки 5 уникальных лекарственных препаратов, направленных на лечение заболеваний в области онкологии, неврологии и ревматологии», — приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Речь идет о нескольких противоопухолевых препаратах, применяемых для лечения жизнеугрожающего онкологического заболевания — нерезектабельной или метастатической меланомы кожи, а также лекарственных средствах для лечения рассеянного склероза и первом в мире препарате сенипрутуге, предназначенном для лечения болезни Бехтерева.

С 2023 года компании оказывается организационная поддержка по подбору добровольцев в исследования 2 и 3 фаз на базе исследовательских центров ДЗМ. В этом году разработчикам также была одобрена финансовая поддержка – Москва возместит 50% от общих затрат компании на проведение исследования этого инновационного препарата. Вся информация о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и об организационной поддержке собрана на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Выбрать оптимальные площадки для проведения исследования можно на портале mos.ru.

gxpnews