Денис Мантуров будет курировать работу Минпромторга и соцразвитие УрФО

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет координировать внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и антимонопольную политику, в том числе в здравоохранении. В ведении Григоренко оказался также контроль за созданием условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы и совершенствованием разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, Григоренко уполномочен совместно с кураторами нацпроектов контролировать их реализацию, организацию законопроектной деятельности, в том числе в области медицины, и заниматься подготовкой проектов правительственных документов. Еще один блок, который находится в ведении Дмитрия Григоренко, – решение вопросов государственной службы: цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти. Вице-премьер будет куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.

Сферу общего и среднего профессионального образования отдали в ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он продолжит курировать инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в сфере ИИ, подготовку кадров и повышение уровня компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта, сферу высшего образования и науки. Это касается и сферы здравоохранения. Чернышенко останется также куратором сферы физкультуры и спорта.

Решением Мишустина вице-премьер будет отвечать в числе прочего за разработку, реализацию и контроль национальных проектов «Наука и университеты» и «Образование». Чернышенко поручено координировать работу Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорта, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и ряда других ведомств и агентств. Он продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа.

Татьяна Голикова останется куратором сферы здравоохранения, научных исследований в области генетики и медицины, оборота лекарств и медиизделий. Среди задач вице-премьера также контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, федеральный санитарно-эпидемиологический надзор и госнадзор в области защиты прав потребителей. Голикова продолжит контролировать государственную политику в сфере соцразвития, демографии, социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения.

Кроме того, Голикова уполномочена координировать разработку, реализацию и контроль трех национальных проектов – «Демография», «Здравоохранение» и «Культура». В число ведомств, которые будет контролировать вице-премьер, вошли Минздрав, Минтруд, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Федеральная служба по труду и занятости, Фонд пенсионного и социального страхования, а также Федеральный фонд ОМС. За Голиковой закреплено кураторство вопросов социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Кандидатуры вице-премьеров утвердили после вступления президента РФ Владимира Путина в должность. Так, занимавший должность министра промышленности и торговли РФ и вице-премьера (по совмещению) Денис Мантуров стал первым вице-премьером.