«  
  »

Росстат сообщил о росте цен на лекарства на 1,1% в апреле

В апреле цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1,1% по отношению к марту, следует из статистики Росстата. Лекарства из перечня жизненно важных препаратов подорожали на 0,7%, также отмечен рост цен на медицинские изделия.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле 2024 года.

За месяц цены на лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

  • сульфацетамид — +3,2%,
  • валерианы экстракт — +2,8%,
  • канефрон Н — +2,4%,
  • йод и метамизол натрия — +2,1%,
  • активированный уголь, корвалол и троксерутин — +2,0%,
  • таурин и эргоферон — +1,9%,
  • ренгалин — +1,8%,
  • флуоцинолона ацетонид — +1,5%,
  • кеторол экспресс, цитрамон и поливитамины — +1,3%,
  • алмагель — +1,2%.

Снизились цены на левомеколь (-1,3%) и валидол (-0,4%).

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в апреле в среднем увеличились на 0,7%, в том числе на:

  • перекись водорода — +2,5%,
  • дротаверин — +1,9%,
  • амоксициллин с клавулановой кислотой — +1,8%,
  • эналаприл — +1,5%,
  • эуфиллин и колекальциферол — +1,3%,
  • ацетилцистеин (АЦЦ) и фуросемид — +1,2%,
  • натрия хлорид — +1,1%,
  • ацетилсалициловую кислоту и винпоцетин — +0,8%.

Снизились цены на амброксол (-0,1%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в апреле в среднем выросли на:

  • бинты — +2,3%,
  • вату отечественную — +1,6%,
  • термометры медицинские безртутные — +1,4%,
  • корригирующие очки — +0,9%,
  • аппараты для измерения артериального давления — +0,8%,
  • шприцы одноразовые — +0,7%,
  • термометры медицинские электронные стандартные — +0,4%.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

21 мая, 2024 | Просмотров: 71