Заместителем гендиректора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» стал Михаил Глухов

«Валента Фарм» объявила о перестановках в топ-менеджменте. Заместителем генерального директора по маркетингу и продажам назначен Михаил Глухов. Ранее он не работал в фармотрасли.

В компании «Валента Фарм» назначен новый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам, им стал Михаил Глухов.

В этой должности Глухов будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочных маркетинговых стратегий, укрепление и усиление позиций компании и ее продуктов на рынке, а также за расширение портфеля и запуск новых препаратов, сообщили в пресс-службе фармкомпании.

Глухов имеет более 20 лет опыта работы в маркетинге и обладает обширной экспертизой в этом направлении, за это время реализовал множество успешных проектов, связанных с запуском новых брендов и разработкой инновационных продуктов для таких компаний, как Paulig, PepsiCo, Danone, «Русагро», как в России, так и за рубежом.