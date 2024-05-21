ВСП попросил Минздрав расширить льготы на пациентов с резистентной артериальной гипертензией

В Минздраве журналистам сообщили, что предложения ВСП «будут рассмотрены с привлечением ведущих российских экспертов».

Ранее Всероссийский союз пациентов уже просил о расширении списка получателей льготных лекарств, включив эту меру в «дорожную карту» по улучшению борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщал «Медицинский вестник», по подсчетам Минздрава, общее расширение программы лекарственного обеспечения проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» потребовало дополнительного финансового обеспечения в объеме 2 млрд руб. ежегодно.

В марте 2024 года Минздрав расширил перечень программы льготной закупки препаратов. Теперь льготное лекобеспечение смогут получать пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Сам перечень лекарств не изменился.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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