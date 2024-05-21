«Русбиофарм» наладил поставки метанола из Таиланда

«Русбиофарм» наладила официальные поставки фармацевтического метанола от компании RCI labscan из Таиланда. Импорт должен облегчить работу российских фармкомпаний с учетом дефицита официально поставляемого фармацевтического метанола. Ранее высокочистый метанол в Россию официально не поставлялся.

Компания «Русбиофарм» получила необходимые лицензии и разрешения на официальные поставки высокочистого метанола, необходимые для проведения высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и других фармацевтических применений. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании, поставщиком выступает RCI labscan (Таиланд).

«Метанол используется скорее в лабораторной практике, как растворитель, как носитель в жидкостной хроматографии и т.д. Собственно он нужен не только фармкомпаниям, а достаточно большому спектру интересантов, фармацевтические компании лишь небольшой пласт соответствующих интересантов, — пояснил «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — Но я вполне допускаю, что проблемы с метанолом нужного качества на фармрынке присутствуют».