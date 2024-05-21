В России создали препарат для персонализированной терапии опухолей

Учёным ННГУ им. Н.И. Лобачевского удалось соединить внутри одного препарата несколько действующих молекул, что позволило провести комбинированную фотодинамическую (ФДТ) и химиотерапию опухолевых заболеваний. Об это сообщает пресс-лубдп унивнрситета. Новый препарат может быть особенно эффективен в терапии рака мочевого пузыря, кожи и других онкозаболеваний, где применяется ФДТ.

Комбинация фотосенсибилизатора и химиопрепарата потенциально позволит проводить лечение метастазирующих опухолей. Высокая селективность действия созданной молекулы реализуется благодаря использованию специального линкера-связки, разрушающегося внутри опухолевых тканей.

«Новые препараты для фотодинамической терапии трудно вывести на рынок из-за большого числа экспертиз. Мы же создали комплекс на основе уже известных и проверенных компонентов: фотосенсибилизатора из синезелёных водорослей, аналога фотодитазина, и современного химиопрепарата “кабозантиниб”. Исследование показало, что вместе они дополняют друг друга и эффективнее справляются с опухолью. В процессе разработки комбинированного препарата были использованы наиболее современные подходы медицинской химии», – рассказал автор исследования, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Василий Отвагин.

Связующий линкер чувствителен к ферменту глюкоронидаза. Его концентрация особенно высока в опухолях. Благодаря этому, достигая раковой клетки, препарат распадается на компоненты. В этот момент под действием облучения фотосенсибилизатор активируется и уничтожает опухоль, а химиопрепарат ликвидирует выжившие опухолевые ткани, с которыми не справилась ФДТ.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что под действием препарата опухоль перестаёт расти и погибает. Комбинированная терапия действует и во время облучения видимым светом, и в темноте.

Добавим, что специально для исследования на кафедре биофизики Института биологии и биомедицины (ИББМ) Университета Лобачевского были созданы искусственные опухоли. По словам учёных, в связи с трендом на отказ от экспериментов с животными сегодня это популярная замена мышиных моделей.

«Мы объединили в одной молекуле два терапевтических агента, которые действуют на различные молекулярные пути в опухолевой клетке. Эффективность ФДТ дополняется точностью таргетной химиотерапии. Исследования показали, что комбинация противоопухолевых агентов значительно повышает результативность лечения. Кроме того, использование такого препарата уменьшит лекарственную нагрузку на пациента и снизит риск развития лекарственной устойчивости у опухоли», – рассказала соавтор исследования, сотрудник кафедры биофизики ИББМ ННГУ Любовь Крылова.

Исходные материалы для создания фотосенсибилизаторов были получены с участием учёных из Ивановского государственного химико-технологического университета.

Проект выполнен при грантовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в ведущем международном издании European Journal of Medicinal Chemistry в 2024 году.

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