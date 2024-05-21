Швейцарская компания Roche сообщила о создании препарата вдвое эффективнее Ozempic

Швейцарский фармацевтический гигант Roche рассказал о многообещающих результатах испытаний на ранних стадиях его препарата от ожирения, который может стать потенциальным конкурентом бестселлеров Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly.

Пациенты с ожирением, получавшие инъекции нового препарата CT-388 один раз в неделю, среднестатистически сбросили 19% своего веса после пяти с половиной месяцев лечения. Информацию об этом опубликовал The Daily Mail.

Противопоставляя это результатам прошлых исследований, семаглутид (Wegovy и Ozempic) приводит к снижению веса примерно на 10% через полгода.

Кроме того, у всех пациентов с преддиабетом, принимавших новый препарат, наступила ремиссия. Исследование, проведенное швейцарской фармацевтической компанией Roche, показало, что частота побочных эффектов от инъекций этого препарата аналогична другим аналогичным препаратам, таким как «Оземпик» (семаглутид) и «Саксенду» (лираглутид), включая легкие и умеренные желудочно-кишечные расстройства (тошнота и рвота).

Механизм действия Ozempic и Wegovy имитирует высокий уровень естественных гормонов, регулирующих уровень сахара в крови и уменьшающих аппетит. Препарат CT-388 действует аналогично Mounjaro и Zepbound. Содержащийся в них тирзепатид, в отличие от семаглутида из «Оземпика», воздействует одновременно на два гормона, уменьшая аппетит.

Эти гормоны – глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (GIP) – вызывают чувство сытости и подавляют аппетит. Исследования Mounjaro и Zepbound показали, что пациенты могут сбросить около 20% своего веса после 36 недель лечения инъекциями раз в неделю.

Препарат CT-388 должен пройти ряд испытаний перед одобрением. Пока цена нового препарата не разглашается, но СМИ допускают, что она будет высокой из-за растущего спроса на аналогичные препараты.

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