Линейка медицинских изотопов, производимых на Ленинградской АЭС, пополнилась самарием -153

В мае линейка медицинских изотопов, производимых на Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), пополнилась самарием -153. Об этом сообщает пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом». На предприятии провели успешное тестовое облучение стартового вещества с целью его получения. Ранее была получена лицензия на его наработку. Производство опытной партии – обязательная процедура перед началом производства препарата.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда прокомментировал: «Сегодня радиофармпрепараты с самарием-153 широко применяются для уменьшения болевого синдрома при метастазах в костях для оказания полиативной помощи больным раком, а также в травматологии при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Терапия с применением самария-153 может позволить отказаться от постоянного приема наркотических анальгетиков, а также обладает свойством тормозить прогрессирование костных метастазов и добиваться стойкого снижения болевого синдрома».

В рамках действующего проекта «Росатома», вслед за Ленинградской АЭС, наработку изотопов медицинского назначения планируется организовать на Курской и Смоленской атомных станциях.

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