ВОЗ сообщила о растущей устойчивости бактерий к антибиотикам

В организации пояснили, что УПП возникает в том случае, когда бактерии, вирусы, грибы и паразиты перестают реагировать на лекарства, что «увеличивает риск распространения болезней». Такая устойчивость «во многом обусловлена неправильным и избыточным использованием противомикробных препаратов». В новом списке ВОЗ «дана систематизированная оценка глобальному бремени, вызванному распространением лекарственно-устойчивых бактерий», заявил исполняющий обязанности помощника генерального директора ВОЗ Юкико Накатани. По его словам, этот документ «имеет важное значение для определения направлений финансирования и преодоления кризиса в сфере производства и доступа к антибиотикам». Он пояснил, что с момента публикации в 2017 году первого списка приоритетных бактериальных патогенов «угроза устойчивости к противомикробным препаратам усилилась», и это привело к ослаблению действия многих антибиотиков, а также «поставило под угрозу многие достижения современной медицины».

ВОЗ констатировала, что патогены критического уровня приоритетности, такие как грамотрицательные бактерии, «представляют серьезную глобальную угрозу». Эти бактерии обладают естественной способностью «находить новые способы противостоять лечению».

Патогены высокого уровня приоритетности, такие как бактерии рода Salmonella и Shigella, становятся причиной «крайне высокого бремени в странах с низким и средним уровнем доходов». К патогенам среднего уровня приоритетности относятся стрептококки групп A и B, которые впервые внесены в список в 2024 году. Они требуют повышенного внимания среди уязвимых групп населения, включая детей и пожилых.

В ВОЗ подчеркнули необходимость комплексного подхода к решению проблемы УПП. В частности, требуется обеспечить «всеобщий доступ к качественным и доступным по цене средствам профилактики».

gxpnews