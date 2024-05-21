В Англии разработали метод 3D-печати нескольких лекарств в одной таблетке

Ноттингемский университет (Великобритания) объявил о разработке нового метода, позволяющего создавать 3D-печатные таблетки, которые содержат несколько лекарств. Новизна данной технологии заключается в использовании многоматериальной струйной 3D-печати, в результате чего получившиеся таблетки имеют «персонализированный профиль» и высвобождают лекарства с контролируемой скоростью. Разработка может потенциально упрощать сложные схемы лечения, включающие прием препаратов в разное время. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

«Будущее назначаемых лекарств – за персонализированным подходом. Мы знаем, что до 50% людей только в Великобритании не принимают лекарства правильно, и это влияет на ухудшение состояния здоровья, поскольку заболевания не контролируются или не лечатся должным образом. Подход, основанный на приеме одной таблетки, упростит прием нескольких лекарств в разное время, и это исследование – захватывающий шаг на пути к этому», — приводятся слова профессора Фелисити Роуз из Школы фармации Ноттингемского университета.

Потенциал масштабируемости подхода был продемонстрирован возможностью напечатать 56 таблеток в одной партии. Внутренняя структура таблетки тщательно продумана для точного определения времени высвобождения дозы. «В ней используется уникальная формула чернил на основе молекул, чувствительных к ультрафиолетовому свету. При печати эти молекулы образуют водорастворимую структуру», – говорится в источнике.

3D-печать лекарств – явление не новое (первый напечатанный препарат появился в 2015 году), но пока еще недостаточно распространенное в мире. По некоторым данным, в 2016 году на долю здравоохранения приходилось всего 1,6% всех инвестиций в сферу 3D-печати. Однако в ближайшие 10 лет этот показатель, как ожидается, должен подняться до 21%.

«Сейчас существует тенденция на персонификацию лекарств. На болезни больше не смотрят как на явление, а расщепляют на частные случаи. И для каждого частного случая стараются определить, какое лекарство наиболее подходящее. Проводится тест, выявляется биомаркер, и на основе выявленных биомаркеров составляется „персональный коктейль” – лекарство, которое будет наиболее эффективно именно для этого человека. Поэтому будущее за тераностикой», – пояснял ранее председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. Подробнее о печати лекарств – в обзорном материале GxP News.

gxpnews