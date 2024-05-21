В 2025 году в РФ планируется регистрация ЛП «Фтортиазинон» в инъекционной форме

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на базе 11 московских учреждений проводит клинические исследования препарата для борьбы с антибиотикорезистентностью «Фтортиазинон» в инъекционной форме. Испытания подходят к концу: к 2025 году планируется их завершение. После этого начнется процесс регистрации препарата, сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИЦЭМ Александра Гинцбурга.

«Фтортиазинон» в форме таблеток был зарегистрирован в России в апреле 2024 года. Как отмечают в НИЦЭМ, препарат не имеет аналогов в мире среди антибактериальных препаратов по механизму действия. Его можно применять в комбинации с антибиотиками либо самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание.

Как пояснил Гинцбург, инъекционная форма необходима для тяжелобольных людей, которые находятся на искусственной вентиляции легких, так как в стационаре в организм пациента могут попасть возбудители внутрибольничных инфекций, менее восприимчивых к антибиотикам. По его мнению, разработка может представлять интерес для зарубежных партнеров, в частности китайских компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с российской фармотраслью.

gxpnews