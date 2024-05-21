Цены на ЖНВЛП в апреле 2024 года выросли на 0,7%

Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 0,7-1,1%. На 0,7% подорожали препараты, которые входят в список ЖНВЛП, а на 1,1% – те, что вне списка. Также повысились цены на бинты (+2,3%), вату отечественную (+1,6%), термометры медицинские безртутные (+1,4%), шприцы одноразовые (+0,7%). Об этом говорится в отчете Росстата.

Среди лекарств из списка ЖНВЛП сильнее всего подорожала перекись водорода (+2,5%). За ней следуют но-шпа (+1,9%), амоксициллин с клавулановой кислотой (+1,8%), эналаприл (+1,5%), эуфиллин и витамин Д3 (+1,3%), АЦЦ и фуросемид (+1,2%), натрия хлорид (+1,1%), аспирин отечественный и винпоцетин (+0,8%). Снизилась цена только на амброксол (-0,1%).

Из тех лекарств, которые к списку ЖНВЛП не относятся, на 3,2% подорожал сульфацетамид, на 2,8% – валерианы экстракт, на 2,4% – канефрон Н, на 2,1% – йод и метамизол натрия (анальгин отечественный), на 2% – активированный уголь, корвалол и троксерутин.

gxpnews