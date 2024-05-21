Вакцина Takeda против лихорадки денге получила предварительную квалификацию ВОЗ

Новая вакцина против денге от японской Takeda TAK-003 получила предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это второй, после CYD-TDV от Sanofi Pasteur, препарат в мире, предназначенный для профилактики данного заболевания, получивший такой статус.

Живая аттенуированная вакцина ТАК-003 содержит ослабленные формы всех четырех серотипов вируса денге. Она предназначена для введения в виде двух доз с интервалом в три месяца между дозами. ВОЗ рекомендовала использовать новую вакцину для детей в возрасте от шести до 16 лет в районах с высоким уровнем заболеваемости и передачи вируса.

«Преквалификация TAK-003 является важным шагом в расширении глобального доступа к вакцине против денге, поскольку теперь она может быть закуплена агентствами ООН, включая ЮНИСЕФ и ПАОЗ», – сказал директор ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожерио Гаспар.

Денге – болезнь, переносимая комарами, она представляет собой значительную угрозу здоровью людей. Ежегодно в мире регистрируется от 100 до 400 млн случаев заражения. Сильнее всего болезнь распространена в Азии, Африке и Северной и Южной Америке, причем только в 2023 году в Американском регионе ВОЗ зарегистрировано 4,5 млн случаев заболевания и 2300 смертей из-за нее.

В декабре 2023 года в России выявили первый за три года случай заражения вирусом денге. В Забайкальский край его «привезла» туристка, вернувшаяся из Таиланда. В стране последнее время наблюдается усиленный рост заболеваемости: с начала 2024 года в Таиланде зафиксировано 8200 случаев заболевания лихорадкой денге, что на 91% больше, чем за январь 2023 года.

gxpnews