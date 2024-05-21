14 и 15 мая в Санкт-Петербурге при поддержке ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России состоялся 31-й Российский Фармацевтический Форум им Н.А. Семашко

Форум традиционно является площадкой для встречи представителей фармацевтического рынка России и регуляторов отрасли и обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.

В первый день работы Форума в рамках деловой программы состоялось пленарное заседание – открытый диалог представителей регуляторных органов, профессиональных ассоциаций, научных организаций и экспертов отрасли. Участие в пленарном заседании приняли представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной антимонопольной службы, Ассоциации иностранных фармацевтических производителей, Союза профессиональных фармацевтических организаций, Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

В первый день работы форума состоялось большое пленарное заседание – «Доступная и эффективная система здравоохранения». В первой части пленарного заседания руководители крупных фармацевтических компаний обменялись точками зрения о приоритетах развития отрасли

в современных реалиях, рассказали о своих лучших практиках, обсудили вопросы обеспечения устойчивости фармрынка и поддержания лекарственной доступности.

Директор ФБУ «Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Владислав Шестаков выступил модератором второй части пленарного заседания «Государственные ведомства о реализации мер государственной поддержки фармацевтической отрасли и перспективах развития системы».

Помимо этого, Владислав Шестаков принял участие в сессии «Коммерческий сегмент. Производство и доступность ОТС, БАД для потребителей», в ходе которой подчеркнул важность соблюдения производителями биологически активных добавок правил контроля качества. Сейчас производители БАД зачастую ограничиваются представлением сертификата ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points), который, однако, не предъявляет конкретных требований к производству,

как это определено, например Правилами GMP для лекарственных средств.

В ходе аналитической сессии «Глобальные и локальные фармацевтические тренды, и прогнозы», посвященной анализу состояния фармацевтической отрасли также приняла участие руководитель Центра отраслевой аналитики ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ Разия Солодова. В докладе прозвучало, что резкий рост объемов экспортавакцин российского производства, который произошел в 2021 году и был вызван пандемией, наглядно показал востребованность российских инновационных продуктов мировым фармсообществом.

По словам эксперта, у российских производителей сегодня имеется большой экспортный потенциал. В качестве примера был отмечен инновационный лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный компанией Биокад. При этом в рамках Стратегии 2030 определены мероприятия по поддержке экспорта лекарственных средств из РФ и ведется работа в этом направлении.

gxpnews