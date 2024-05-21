«Мединтех» получит на создание производства «саморазрушающихся» шприцев более 1,2 млрд рублей

Федеральный фонд развития промышленности одобрил компании «Мединтех» заем на сумму более 1,2 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство завода по производству медицинских изделий в Астраханской области, в том числе умных саморазрушающихся шприцев и катетеров. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

«Мы ожидаем в этом году возобновления долгожданного строительства завода медицинских изделий», – добавил он. Напомним: создание производства началось в 2016 году, однако проект был заморожен сначала из-за нехватки финансирования, а затем из-за пандемии COVID-19.

По предварительной оценке, завод будет выпускать около 200 млн шприцев в год – это примерно годовая потребность Южного федерального округа. Особенность умных шприцев, как говорил в 2018 году бывший на тот момент генеральным директором «Мединтеха» Рамазан Файзиев, в том, что игла автоматически втягивается внутрь шприца после его использования. Это позволяет избежать случайных травм и заражений.

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