Китайский регулятор одобрил препарат от диабета 2-го типа Eli Lilly

Препарат tirzepatide был зарегистрирован в КНР при диабете 2-го типа. Eli Lilly не уточнила, когда начнутся продажи лекарства.

Препарат tirzepatide получил одобрение от регулятора КНР в качестве средства от диабета 2-го типа. Eli Lilly, которой принадлежит препарат, не уточнила, когда начнутся продажи в Китае и сколько доз будет первоначально поставлено на рынок, пишет Reuters.

Впервые применение tirzepatide при диабете было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в мае 2022 года. Лекарственное средство было зарегистрировано под торговым наименованием Mounjaro.

Tirzepatide доказал свою эффективность и безопасность в ходе клинических испытаний SURPASS на фазе III. У пациентов, принимавших препарат, отмечалось снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c; показатель, который отражает средний уровень глюкозы в крови за последние несколько месяцев), улучшение контроля уровня глюкозы в крови и уменьшение массы тела.

Противодиабетическое лекарственное средство «Оземпик» (семаглутид) от компании-конкурента Novo Nordisk было одобрено китайским регулятором в 2021 году. По данным датского производителя, в прошлом году продажи препарата в Китае, включая Гонконг и Тайвань, выросли в два раза, составив 4,8 млрд датских крон (около 698 млн долл.). В марте Novo Nordisk сообщила, что в этом году ее препарат от ожирения Wegovy (семаглутид) получит регистрационное разрешение в Китае.

Рынок США столкнулся с острым дефицитом tirzepatide из-за огромного спроса на препарат. FDA заявило, что ограничение поставок лекарственного средства продлится до конца II квартала 2024 года.

Фото: lilly.com

Владимир Заболотских

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