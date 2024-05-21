Novo Nordisk получила предупреждение от американского сенатора из-за цен на препараты GLP-1

Независимый сенатор от штата Вермонт (США) Берни Сандерс опубликовал доклад, в котором говорится, что препараты из разряда GLP-1, к которым относится продукция датской Novo Nordisk, «могут обанкротить всю систему здравоохранения США». В прошлом месяце Сандерс, возглавляющий сенатский комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP), объявил о начале расследования цен на препараты в США в письме к генеральному директору Novo Nordisk Ларсу Йоргенсену. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

За этим заявлением последовал доклад, в котором сообщается, что если половина взрослых американцев с ожирением выберет препарат Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk или аналогичные лекарства, то расходы на них могут достичь $411 млрд, что превысит общие розничные расходы США на рецептурные лекарства, затраченные в 2022 году. Согласно анализу Комитета HELP, при таком сценарии Medicare и Medicaid могут тратить на препараты для снижения веса $166 млрд в год.

В докладе Сандерса от 15 мая отмечается, что компания Novo Nordisk взимает с американских пациентов $1349 в месяц за препарат Ozempic (семаглутид), в то время как в Дании его можно приобрести за $186, а в Германии – за $137. «Нет никакой рациональной причины, кроме жадности, для Novo Nordisk взимать с американцев, борющихся с ожирением, $1349 за Wegovy, в то время как в Дании этот же продукт можно приобрести всего за $186», – считает он.

Существует несколько причин, по которым лекарства в США стоят дороже. Одна из них заключается в том, что, за некоторыми исключениями, фармацевтические компании часто договариваются о ценах напрямую со страховщиками. В отличие от этого, в некоторых других странах цены на лекарства регулируются государством. По данным аналитической компании GlobalData, в 2026 году мировые продажи Ozempic составят $21,7 млрд, а продажи Wegovy, по прогнозам, в том же году достигнут более $15,8 млрд.

Заявление Сандерса знаменует решающий момент, поскольку приближается дата вступления в силу закона о снижении инфляции (IRA). Закон IRA, впервые позволивший программе Medicare согласовывать цены на 10 самых дорогих лекарств, заставил несколько фармацевтических компаний подать в суд на Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS).

gxpnews