Фармацевты не верят, что аптечные сети пойдут в деревни

Госдума попросила аптечные сети самостоятельно решить проблему лекарственного обеспечения жителей небольших населенных пунктов. Если сети сами этого не сделают, им придется открываться в поселках и маленьких городах, но уже под влиянием специального закона. Аптечные сети пока ничего не ответили, а фармацевты, принявшие участие в опросе в сообществе «Фарма РФ», не верят, что крупные сети станут открываться в небольших населенных пунктах, хотя это и нужная мера.

В конце марта 2024 года глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал крупные аптечные сети взять на себя ответственность и открывать пункты не только в крупных городах, но и в отдаленных поселениях.

Если же саморегулирование невозможно, то будет введен закон о распределении аптечных точек. «Не могут аптеки находиться друг от друга в 100 метрах. Либо вы сейчас сами себя регулируете, или мы сделаем это законодательно. Мы за это возьмемся. Я вас вслух об этом прошу. Давайте сделаем так, чтобы аптеки были доступны всем», – сказал Башанкаев.

63% фармацевтов, принявших участие в опросе в сообществе «Фарма РФ», поддерживают инициативу обязать крупные аптечные сети открывать точки в отдаленных поселениях. Столько же респондентов считают, что эта мера поможет хотя бы отчасти решить проблему лекарственного обеспечения отдаленных территорий.

При этом почти треть (32%) респондентов считает, что даже если сети обяжут открываться в небольших населенных пунктах, то сети, конечно, вынуждены будут это сделать, но только «для видимости». Еще 30% респондентов считают, что сети в любом случае выиграют, потому что точки откроются, но только при условии крупных дотаций, а 17% считают, что точки откроются, но вырастут цены на лекарственные препараты во всей сети. И только 5% респондентов верят, что точки откроются и будут успешно функционировать.

Главным препятствием этой инициативы 35% респондентов считают отсутствие кадров для реализации этого проекта, 31% ‒ его нерентабельность.

9% респондентов не готовы работать в таких аптечных пунктах ни при каких условиях. Каждый пятый респондент был бы готов, но только при отсутствии требований к продажам (СТМ, средний чек, доппродажи и т. п.). Столько же согласились бы на такую работу при условии обеспечения жилищных условий и дополнительных льгот от регионального правительства, а почти столько же (18%) готовы поехать на работу в поселок при существенно более высокой, чем средняя по отрасли, зарплате.

Методология: опрос проводился на портале «Фарма РФ» с 8 апреля по 6 мая 2024 года, всего в нем приняло участие 208 фармспециалистов.