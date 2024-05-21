В РФ заболеваемость COVID-19 выросла почти на 15% за неделю

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю – с 13 по 19 мая – количество случаев COVID-19 в России выросло на 14,7%. Показатель заболеваемости составил 8,1 случая на 100 тысяч населения, причем в 21 регионе он превышает средний по стране.

Рост заболеваемости наблюдается в 53 субъектах РФ. Так, за указанный период времени в стране выявлено 11 550 заболевших. Еще 11 802 человека выздоровели, 54 – умерли. Возросло и количество госпитализированных пациентов (на 34,6% с 13 по 19 мая). За прошедшую неделю на стационарное лечение отправлены 2469 человек с COVID-19.

Параллельно зарубежные СМИ сообщают о возможной крупной волне COVID-19 в США, которая будет вызвана циркуляцией недавно выявленной группы штаммов FLiRT. С таким предупреждением недавно выступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Так, на штамм КР.2, который входит в эту группу, по последним данным, приходится 28,2% случаев COVID-19. При этом в начале марта этот показатель составлял всего 3,8%. Вторым по распространенности за последние недели стал штамм КР.1 (7,6% случаев).

По данным ВОЗ, наличие штаммов группы FLiRT зафиксировано в 14 странах Европы, а также в Израиле.

gxpnews