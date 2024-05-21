AstraZeneca за $1,5 млрд построит завод по выпуску онколекарств в Сингапуре

Компания AstraZeneca планирует построить в Сингапуре производственный комплекс стоимостью $1,5 млрд для создания производства противоопухолевых препаратов, которые относятся к группе конъюгатов антитело-лекарство (ADC). Ожидается, что проект, который предполагает создание первой площадки для комплексного производства ADC, будет поддерживаться Советом по экономическому развитию Сингапура.

Генеральный директор британско-шведской компании Паскаль Сорио заявил, что Сингапур является одним из лучших мировых мест для инвестиций и имеет репутацию передового исполнителя проектов в области сложного производства. Это отвечает интересам AstraZeneca: так, в течение последних нескольких лет она расширяет свою деятельность на таких рынках, как Китай, Индонезия и Индия, стремясь расширить цепочку поставок.

Строительство объекта начнется к концу 2024 года, а в эксплуатацию он должен быть сдан в 2029 году, заявили в компании, добавив, что на производстве будут применяться экологичные решения.

ADC – это антитела, которые сцепляются с опухолевыми клетками, а затем высвобождают химические вещества, убивая их. Многоступенчатое производство ADC включает в себя создание антитела, синтез химиотерапевтического препарата и его линкера, конъюгацию этих элементов и наполнение готовой субстанции ADC.

В разработке у AstraZeneca имеется ряд таких препаратов.

Ранее французская Ipsen заключила соглашение с американской Sutro Biopharma, предметом которого является разработка ADC-препарата STRO-003, предназначенного для лечения солидных опухолей. «Потенциал ADC в онкологии хорошо задокументирован, и мы рады появлению STRO-003, первого ADC-кандидата с лучшим в своем классе потенциалом в портфеле Ipsen», – заявляли в компании.

gxpnews