Российская и китайская компании построят завод минеральных удобрений в Казахстане

Российская минерально-химическая компания «ЕвроХим» совместно с китайской Chinese National Chemical Engineering Company (CNCEC) построят в городе Жанатас Жамбылской области Республики Казахстан предприятие по производству минеральных удобрений. На прошлой неделе состоялась церемония подписания контракта между партнерами.

«У планируемого завода по производству минеральных удобрений мощность составит не менее 1 млн тонн в год», – рассказали в казахстанском министерстве промышленности и строительства. Ожидаемый общий объем инвестиций – $1 млрд. Предприятие обеспечит 2400 новых рабочих мест. Инвестпроект планируется реализовать в три этапа, где создание химического комплекса – заключительный.

В министерстве проект называют знаковым. По словам главы ведомства Каната Шарлапаева, продуктовая безопасность не начинается с наличия у государства земли или воды. Чтобы достичь продовольственной безопасности, необходимы удобрения, считает он. «Это пример большой евразийской кооперации в самом лучшем виде. И для региональной продовольственной безопасности это очень большое событие», – подчеркнул он.

«ЕвроХим» – крупный инвестор в сегменте минеральных удобрений с опытом успешной реализации масштабных проектов в химической и горнодобывающей областях. В 2020 году АО «МХК „ЕвроХим”», а также все компании, входящие группу лиц, вошло в перечень системообразующих предприятий.

Китайская CNCEC известна как промышленная инжиниринговая компания. В сфере ее деятельности: проектный консалтинг, проектирование, строительство, создание инфраструктуры проектов в сегментах химической, нефтехимической, фармацевтической, угольной и энергетической промышленности.

gxpnews