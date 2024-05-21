Neuralink имплантирует мозговой чип второму пациенту

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании американского бизнесмена Илона Маска Neuralink разрешение на включение второго участника в испытания мозговых чипов. Операция должна состояться в июне, а всего в нынешнем году компания намерена охватить исследованием 10 человек, сообщает Reuters.

В ближайшее время компания планирует подать заявки на проведение аналогичных исследований в Канаде и Великобритании. Общее число человек, зарегистрированных в реестре для проведения имплантации нейрочипа, составляет более 1000 человек.

Ранее, в мае, в компании Илона Маска рассказали о возникших у первого испытуемого проблемах с чипом – организм пациента начал его отторгать, из-за чего несколько электродов прекратили работать. Neuralink потребовалось выпустить обновление программного обеспечения для чипа. Как отмечали в компании, потеря связи электродов с мозгом может произойти из-за неосторожного движения.

gxpnews