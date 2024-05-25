Pfizer сообщила о новой программе сокращения расходов

Pfizer сообщила о плане сократить расходы на 1,5 млрд долл. к 2027 году. Компания не уточнила, произойдет ли сокращение штата. Ранее сообщалось о сокращении расходов на 4 млрд долл. к концу 2024 года.

Pfizer заявила о реализации долгосрочного плана по сокращению расходов на 1,5 млрд долл. к концу 2027 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Американская компания сделала заявление при подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Производитель отметил, что сфокусируется на операционной эффективности, внесении структурных изменений и совершенствовании портфеля лекарственных средств.