В Москве появится производство штативов для рентгенодиагностического оборудования

В юго-восточном районе Москвы Зюзино построят комплекс по производству комплектующих для медицинского оборудования. Инвестор уже получил от города земельный участок площадью 0,99 га в аренду по льготной ставке – договор заключен с ним по ставке один рубль в год. Об этом рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, при этом инвестора он не назвал.

На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест. Здесь наладят выпуск всех типов штативов рентгенодиагностических аппаратов. Планируется, что ежегодно здесь будет производиться до 400 единиц такого оборудования.

«Город создает благоприятные условия для локализации современных заводов по выпуску важной и высокотехнологичной продукции. Например, с 2022 года инвесторы, которые строят новое или расширяют действующее производство, могут арендовать земельный участок по льготной ставке один рубль в год», – заявил Ефимов. Так, договор заключается на пять лет, в течение этого времени инвестор должен завершить строительство.

gxpnews